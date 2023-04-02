В Уфе 2 апреля встретили приехавших в отпуск мобилизованных участников СВО

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Сегодня, 2 апреля, в Уфе встретили мобилизованных участников специальной военной операции, которые приехали в отпуск. Об этом сообщил мэр Ратмир Мавлиев и вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

– Сердечно поприветствовал наших земляков с возвращением на родную землю, – написал заместитель премьер-министра республики в своем телеграм-канале. – Вместе с вашими семьями мы переживали за вас и радуемся вашему возвращению в краткосрочный отпуск.

фото: Telegram // Ирек Сагитов

Напомним, из-за прибытия участников СВО в центре Уфы перекрывали улицы. Следующее такое ограничение сегодня будет действовать с 17:00 и до конца дня.