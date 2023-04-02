Хабиров: во время субботника в Башкирии вывезли 4,5 тыс. тонн мусора

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии во время субботника 1 апреля вывезли 19,1 тыс. кубометров снега и 4,5 тыс. тонн мусора. Общая площадь уборки, в которой приняли участие более 73,7 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники, составила 10 790 квадратных метров. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Работы по весне много – участники субботников рыхлили снег, убирали прошлогоднюю листву, обрезали ветки, очищали улицы от грязи, – написал руководитель региона.

Он поблагодарил всех, кто вышел на уборку городов и сел, а также напомнил, что в республике 29 апреля и 13 мая пройдет ежегодная акция «Зеленая Башкирия». В ее рамках в Башкирии планируют высадить более 24 тыс. деревьев и сформировать 48 тематических аллей.