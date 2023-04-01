Под Уфой около Козареза произошел перелив

Фото: управление гражданской защиты

Управление гражданской защиты сообщило, что в Демском районе Уфы, на участке дороги, которая ведет к СНТ «Альбатрос» и «Козарез» произошел перелив дороги. По предоставленным данным, это произошло из-за разливы старицы Белой.

В ведомстве уточнили, что в товариществах живут 15 человек, семь человек планируют выезжать на период половодья, переждут разлив восемь человек.

– Жители оповещены, запас продуктов питания, воды и медикаментов создан, – передали в ведомстве.

В управлении отметили, что протяженность перелива сейчас составляет 25 метров, а глубина –15 см. Пока что затопление не влияет на движение транспорта.