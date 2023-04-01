В Уфе на улице Батырской нашли тело убитого в лифте

По информации Следственного комитета Башкирии, в Уфе 48-летний мужчина убил своего знакомого и пытался избавиться от тела, спрятав его в лифте.

По предоставленным данным, 28 марта фигурант уголовного дела вместе со своим братом и двумя гостями употребляли алкоголь в квартире на Батырской улице. В какой-то момент брат и второй гость ушли спать, а между оставшимися завязалась ссора.

Во время разборок злоумышленник схватил нож и ударил им в шею 52-летнего мужчины. От шума проснулся брат убийцы, и они вместе вынесли тело в лифт. Труп вскоре обнаружили соседи и сообщили в полицию.

Когда правоохранители задержали обвиняемого, то он изначально отрицал свою вину, а после заявил, что ничего не помнит из-за алкоголя. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу