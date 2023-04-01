В Башкирии запустят два дополнительных автобусных маршрута

В «Башавтотрансе» сообщили, что на основании заключенного с Центром организации перевозок контракте с 1 апреля в республике организуют два дополнительных автобусных маршрута. Речь идет об автобусе №107 «Кумертау-Маячный ч/з Шабагиш» и №382 «Мелеуз - Юрматы».

Сообщается, что стоимость проезда на автобусе между Кумертау и Маячным составит за наличный расчет 68 рублей, при использовании карты – 61 рубль, для детей – 34 рубля. Между Мелеузом и поселком Юрматы стоимость проезда составит 101 рубль при наличном расчете, по карте «Алга» – 91 рубль, а для детей – 51 рубль.