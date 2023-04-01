Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 апреля 2023 9:17

В районе Башкирии поймали осквернившего парк Победы вандала

Мужчина извинился за содеянное
Источник:kp.ru
Фото: МВД Башкирии

Фото: МВД Башкирии

В МВД Башкирии прокомментировали акт вандализма, о котором рассказал глава Бижбулякского района Артур Зарипов. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент нарушителя уже задержали. Им оказался 27-летний местный житель.

По информации правоохранителей, сотрудники ГИБДД пытались остановить водителя во время того, как он катался по парку Победы в Бижбуляке, однако водитель игнорировал законные требования. Мужчине удалось скрыться, но вскоре нарушителя задержали у него дома.

В отношении вандала составили восемь протоколов о нарушениях. Мужчина принес перед жителями района извинения.