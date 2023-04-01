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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 7:09

В аварии на трассе М-5 в Башкирии пострадали двое детей

Подробности сообщили в Госкомитете по ЧС
Источник:kp.ru
Фото: Госкомитет по ЧС

Фото: Госкомитет по ЧС

В Кировском районе Уфы 31 марта, по информации Госкомитета по ЧС, на трассе М-5 столкнулись два легковых автомобиля. По предоставленным данным, в результате аварии пострадали дети 9 и 15 лет .

Спасатели сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sportage. В результате случившегося водитель отечественной машины оказался заблокированным.

Мужчину удалось деблокировать, он получил травму ноги. Детей также удалось спасти, им оказали помощь еще до прибытия спасателей.