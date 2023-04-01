Пьяный тракторист из Башкирии устроил ДТП с легковым авто

Фото: Владимир Севстьянов

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил 1 апреля об авариях, которые произошли за прошедшие сутки. По предоставленным данным, в Абзелиловском районе нетрезвый тракторист врезался в легковой автомобиль.

ДТП произошло на 70 км дороги Серменево-Амангильдино-Баймак, когда 61-летний мужчина за рулем трактора столкнулся с «Ладой Калиной». В результате произошедшего водитель легкового авто получил травмы.

Сотрудники ГИБДД выявили, что тракторист сел пьяным за руль, что доказало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящий момент начато разбирательство.