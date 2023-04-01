«Отморозки»: глава района в Башкирии рассказал о вопиющем случае

Фото: Артур Зарипов

Глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов сообщил о случае вандализма в Парке победы в Бижбуляке. Согласно его сообщению в социальных сетях, неизвестные проехались на автомобиле по тротуарам и газонам.

– Какие-то отморозки на автомобиле проехались по тротуарам, заехали на газоны, буксовали и испоганили их. Мало того, что нельзя на автомобиле даже на площадь заезжать, – отметил глава.

По его словам, вандалы доехали до Неизвестного солдата, «чтобы показать, какие они крутые».

– Что это? Повод самоутвердиться? – спросил Зарипов.

Глава отметил, что такие поведение – это неуважение памяти погибших участников ВОВ. По его словам, сейчас на руках у администрации есть видео. Он попросил правоохранителей найти и наказать виновных «по полной программе».