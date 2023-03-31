В Уфе при ДТП пострадали женщина и двое ее малолетних детей

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 31 марта, в десятом часу вечера в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали женщина и двое ее малолетних детей. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, на 1455-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Sportage. За рулем отечественного автомобиля находилась женщина, на пассажирских местах сидели ее дети 12 и 15 лет. Все они получили травмы и были доставлены в больницу.

фото: ГИБДД РБ

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Они устанавливают подробности ДТП.