В ночь со 2 на 3 апреля Зининский переезд в Уфе будет частично перекрыт

В Уфе с 23:00 2 апреля до 5:00 3 апреля будет перекрыта одна полоса движения на Зининском переезде Фото: Виталий КАРНАУХ

В Уфе с 23:00 2 апреля до 5:00 3 апреля будет перекрыта одна полоса движения на Зининском переезде. Ночью там будет дежурить регулировщик. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Октябрьского района.

Как пояснили представители власти, ограничение введут из-за аварийно-ремонтных работ железнодорожных путей. Жителям порекомендовали заранее планировать маршрут своих поездок.

Напомним, на днях мэрия Уфы перенесла срок перекрытия улицы Колгуевской. Администрация сделала это, чтобы школьники, которые части по ней ходят, могли спокойно закончить учебный год.