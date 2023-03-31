В Уфе из-за разлива реки вода затопила дорогу к двум садовым товариществам

фото: УГЗ

Сегодня, 31 марта, из-за разлива реки Белой вода затопила участок дороги, которая ведет к садовым товарищества «Козарез» и «Альбатрос». Сейчас протяженность перелива составляет 25 метров, а глубина не превышает 15 сантиметров. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– На движение автотранспорта на текущий момент затопленный участок не влияет, – передали в аварийном ведомстве. – В садовых товариществах проживает 15 человек, детей нет. 7 человек на период половодья будут выезжать, в СНТ останутся пережидать весенний разлив рек 8 человек.

Для оставшихся в садах жителей был сформирован запас продуктов, воды и медикаментов. У каждого из них есть лодка. Им также дали номера мобильных телефонов представителей районного УГЗ на случай, если потребуется помощь.