фото: ufacity.info

Сегодня, 31 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел на улицу с лопатой, чтобы разбросать снег в рамках санитарной пятницы.

Как рассказали в администрации, сити-менеджер «пошел ворошить снег и наводить порядок на Северном проезде» недалеко от здания мэрии. В акции приняли участие и другие чиновники. Вместе с горожанами они расчищали территорию башкирской столицы и собирали мусор.

– Все службы города задействованы в уборке. Это достаточно сложный труд. И люди должны понимать, что весь мусор возникает ежедневно руками человека в результате жизнедеятельности, - отметил градоначальник.

Он призвал жителей Уфы принимать участие в экологических мероприятиях, чтобы вместе сделать город чистым и ухоженным.

Напомним, месяц назад недовольный уборкой на улицах Мавлиев рекомендовал чиновникам самим взять в руки лопаты и выйти разгребать снег.