Синоптики рассказали жителям Уфы, как над ними пошутит погода 1 апреля

Погода в башкирской столице ожидается не особо приятной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали прогноз погоды в Уфе на День смеха, 1 апреля. Погода в башкирской столице ожидается не особо приятной.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», всю субботу в городе будет пасмурно и серо. Большую часть дня прогнозируется небольшой дождь, поэтому и влажность ожидается высокой – от 82% до 94%. Зато южный ветер будет спокойным, его скорость не превысит и четырех метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться между отметками в +4° и +6°. К ночи осадки прекратятся и столбики термометров опустятся до +1°.