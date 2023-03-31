В марте потребление тепла в жилых домах Уфы сократилось на 23,3%

В марте потребление тепла в жилых домах Уфы сократилось почти на четверть (23,3%) по сравнению с февральским показателем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте потребление тепла в жилых домах Уфы сократилось почти на четверть (23,3%) по сравнению с февральским показателем. Об этом сообщили в «Уфимских инженерных сетях».

– Чем выше температура воздуха, тем меньше дома потребляют тепла. За период снятия показаний за март – с 22 февраля по 23 марта – средняя температура воздуха была минус 2,4°C. Средняя температура за период снятия показаний за февраль была минус 10,6°C, – рассказали на предприятии.

Там добавили, что март в прошлом году был холоднее, чем в этом: средняя температура воздуха тогда была -6,9°.