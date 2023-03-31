ГИБДД проведет усиленные рейды на дорогах Башкирии 1 и 2 апреля

1 и 2 апреля, ГИБДД проведет на дорогах Башкирии усиленные профилактические рейды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня и в выходные дни, 1 и 2 апреля, ГИБДД проведет на дорогах Башкирии усиленные профилактические рейды. Целью мероприятий – предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Об этом в своем телеграм-канале 31 марта предупредил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из городов и райцентров республики. Особое внимание будут уделено нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД. В рейды выйдет практически весь личный состав Госавтоинспекции, – написал главный гаишник республики.

Напомним, ранее о массовых проверках водителей объявила ГИБДД Уфы.