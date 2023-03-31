В вольере парка Лесоводов в Уфе родился медвежонок

фото: ГТРК «Башкортостан»

В вольере уфимского парка Лесоводов родился медвежонок. Он появился на свет еще в январе, но известно об этом стало только сейчас.

– Медвежонок родился крепким и здоровым, всех содержим в идеальных условиях, медведи получают должный уход, качественное питание, – цитирует главного лесничего «Горзеленхоза» Максима Щербакова ГТРК «Башкортостан».

Сейчас в вольере в Уфе живут шесть взрослых медведей. Они недавно пробудились от спячки и пока ведут себя вяло. Тем временем в нацпарке «Башкирия» проснулись и бурые медведи.