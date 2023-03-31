В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 22-летним ефрейтором Вадимом Ахметовым

фото: vk.com // Айдар Шайдуллин

Сегодня, 31 марта, в Караидельском районе Башкирии состоялась церемония прощания с 22-летним ефрейтором, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Айдар Шайдуллин.

– Указом Президента Российской Федерации за мужество и доблесть ефрейтор Ахметов Вадим Ильгизович награжден медалью Суворова, Приказом Министерства обороны Российской Федерации награжден медалью «За боевые отличия», – рассказал чиновник.

Вадим Ахметов родился 31 декабря 2000 года в деревне Нижние Балмазы. Окончил Караидельскую среднюю школу №1 и местный колледж. В 2020 году его призвали в армию. Отслужив срочную службу, он подписал контракт с Миноброны. В СВО участвовал с самого ее начала – 24 февраля 2022 года.

Напомним, на днях в Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Ильнуром Исмагиловым.