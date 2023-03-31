Вечером 31 марта жители Уфы смогут увидеть соединение Венеры и Урана

фото: Уфимский планетарий

Сегодня вечером, 31 марта, с наступлением темноты жители Уфы смогут увидеть соединение Венеры и Урана. Планеты будут заметны в созвездии Овна на западе. Об этом сообщил городской планетарий.

– Уран, яркостью +5.8 звездных величины, невооруженным глазом не виден, его можно наблюдать в бинокль и, конечно, в телескоп. Он расположится на расстоянии 1°17' к югу от Венеры, – рассказали в учреждении.

Там добавили, что планеты можно будет наблюдать в течение 3,5 часов после захода Солнца, которое в Уфе произойдет около 19:48. Венера и Уран зайдут за горизонт в 23:30 по местному времени.