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НовостиОбщество31 марта 2023 11:38

1 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В субботу 1 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

В субботу 1 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Завтра, в субботу 1 апреля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ведомства.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в городской Госавтоинспекции.

Дорожная полиция призвала водителей использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию во время движения и воздержаться от поездок в пьяном состоянии.