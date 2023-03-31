В субботу 1 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Завтра, в субботу 1 апреля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ведомства.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в городской Госавтоинспекции.

Дорожная полиция призвала водителей использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию во время движения и воздержаться от поездок в пьяном состоянии.