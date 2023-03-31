Мэрия Уфы через суд потребовала снести стрит-кафе «Папа-Гриль»

Мэрия Уфы обратилась в Арбитражный суд Башкирии с требованием обязать стрит-кафе «Папа-Гриль» снести павильон в Демском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Уфы обратилась в Арбитражный суд Башкирии с требованием обязать стрит-кафе «Папа-Гриль» в 30-дневный срок снести павильон возле дома №36 по улице Центральной в Демском районе. Соответствующая информация была опубликована на сайте инстанции.

В исковом заявлении говорится, что в случае отказа от добровольного сноса кафе площадью в 14 квадратных метра с «Папа-Гриль» необходимо взыскать по 70 тыс. рублей за каждый месяц просрочки исполнения суда. Арбитраж принял иск. Предварительное судебное заседание по нему назначили на 25 мая.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу иска в мэрию. Вот что там сказали: «Подача искового заявления инициирована на основании обращения администрации Демского района, сотрудники которой в ходе осуществления мероприятий по освобождению земельных участков от НТО [нестационарных торговых объектов] выявили объект капитального строительства, расположенный на земельном участке, не предоставленном для строительства».

Напомним, год назад министр сельского хозяйства Башкирии заявил, что кафе «Папа-Гриль» «спокойно заместит «Макдональдс» и KFC и другие зарубежные компании» общепита.