Гниющий заживо мужчина, которого спасали уфимцы, уже давно путешествует по России

Вот так Вячеслав Меняйленко выглядел в 2019 году. Фото: соцсети

Бездомный и гниющий заживо мужчина, которого спасали неравнодушные уфимцы, оказывается уже давно скитается по России. Так, еще в 2019 году в социальных сетях волонтеры из Челябинской области писали про Вячеслава Геннадьевича Меняйленко 1985 года рождения, страдающего потерей памяти. Как смог рассказать мужчина, он сам родом из Ижевска, там у него живет мать. В 2018 году он с приятелем поехал в Уфу на заработки, но по дороге что-то случилось, и Вячеслав оказался в городе Аша, где скитался по улицам и питался объедками. Тогда волонтеры призывали помочь мужчине найти родственников и вернуться обратно домой.

Судя по всему, родственников найти не удалось, или же сам Вячеслав отказался возвращаться домой. Мужчина все же добрался до Уфы и «поселился» на остановке «Театр кукол». Ранее мы писали, что неравнодушная уфимка сначала подкармливала бездомного, а потом связалась с журналистами, министерством семьи, труда и социальной защиты, а также республиканским центром помощи лицам без определенного места жительства.

Вячеслава удалось доставить в учреждение, где даже бывалые сотрудники пришли в ужас от его состояния. Предположительно, у мужчины развилась гангрена, которая требует ампутации конечностей. Однако сам бродяга наотрез отказался от помощи и, немного придя в себя, снова вернулся на свою остановку. Его дальнейшая судьба сейчас остается под большим вопросом.