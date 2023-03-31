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НовостиОбщество31 марта 2023 10:57

Власти рассказали, кто в Башкирии в ближайшее время получит повестки в военкомат

Со следующего месяца в республике стартует весенний призыв
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, кто в Башкирии получит повестки в военкомат. Это разъясняется в недавнем указе президента России Владимира Путина о призыве граждан на военную службу.

Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля текущего года в ряды российской армии будет призваны граждане в возрасте от 18 до 27 лет.

Как заявил начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский, все срочники весеннего призыва будут служить в России. Кроме того, оповещать граждан о необходимости явиться в военкомат будет будут в том числе и в электронном виде.