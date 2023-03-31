В Башкирии средняя температура воздуха в апреле будет на градус выше нормы

Апрель в Башкирии ожидается теплым: среднесуточная температура воздуха будет на один градус выше нормы – около +6 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель в Башкирии ожидается теплым: среднесуточная температура воздуха будет на один градус выше нормы – около +6°. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне средних многолетних значений, 20-40 миллиметров. Об этом 31 марта сообщил региональный Гидрометцентр.

Завтра, в первый день апреля, местами по республике пройдет небольшой дождь. Умеренный ветер будет дуть с юго-востока и местами может усилиться до порывистого. Ночью столбики термометров покажут 0, +5°, днем воздух прогреется до +11, +16° (местами до +6°).