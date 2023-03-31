В Башкирии 1 апреля запустят автобусные маршруты №107 и №382п

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 1 апреля, в Башкирии запустят новые пригородные автобусные рейсы №107 и №382п. Об этом рассказала пресс-служба государственного перевозчика «Башавтотранса».

Первый маршрут будет каждый день следовать по маршруту Кумертау-Маячный через деревню Шабагиш (из Кумертау в 17:40, из Маячного — в 07:10), второй по вторникам – Мелеуз-Юрматы (в 09:00 из Мелеуза и в 09:45 из Юрматы).

На рейсе №107 за наличный расчет и банковской картой придется отдать 68 рублей, детям – 34 рубля, при использовании карты «Алга» – 61 рубль. А на №382п за наличный расчет и банковской картой – 101 рубль, детям – 51 рубль, при использовании карты «Алга» – 91 рубль.