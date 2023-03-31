Самолет из Уфы не смог сесть в Санкт-Петербурге из-за сообщения о неопознанном объекте

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня ночью, 31 марта, самолет из Уфы не смог совершить посадку в Санкт-Петербурге из-за сообщения о неопознанном объекте. Об этом рассказал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна из Москвы во время посадки в аэропорту «Пулково» сообщил, что в зоне приземления правее оси находится неопознанный объект. Рейс из Уфы в связи с этим был отправлен на второй круг.

Взлетную полосу осмотрели сотрудники аэродромной службой, однако ими ничего обнаружено не было. Полеты были возобновлены через 12 минут после сообщения о неопознанном объекте.