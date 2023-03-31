В Уфе в ДТП с Renault Duster и Lada Vesta пострадали 3 человека

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня утром, 31 марта, в Уфе в аварии с участием иномарок пострадало несколько человек. О произошедшем рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Renault Duster и двигаясь по улице Гоголя, врезался в Lada Vesta, которая следовала по Свердлова. От удара «Ладу» отбросило на дорожный знак, а «Рено» перевернулась верх дном.

В результате случившегося оба водителя и пассажир автомобиля «Весты» получили травмы, их на скорой доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливаю все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента начато административное расследование.