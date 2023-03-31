В Башкирии отменили сбор документов для получения льгот по капремонту

В Башкирии отменили сбор документов для получения льгот по капитальному ремонту. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Депутаты Курултая республики приняли в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».

В соответствии с законом граждане освобождаются от необходимости собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капитальный ремонт. Как пояснил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, все данные, которые ведомства и подведомственные органы могут получить в рамках межведомственного электронного взаимодействия, они теперь будут запрашивать сами. Кроме того, у них нет права требовать от граждан такую информацию.

–На сегодня проведена огромная работа по переводу государственных услуг в онлайн-формат, сформированы и постоянно пополняются всевозможные базы данных. Министерства и ведомства имеют доступ к персональной информации. Но, к сожалению, порой люди предпочитают работать по старинке и вместо самостоятельного запроса электронных документов требуют от граждан бумаги. Теперь этот момент урегулирован на законодательном уровне, – объяснил Толкачев.

Принятый депутатами закон был направлен на подпись главе Башкирии. Он вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официальной публикации.