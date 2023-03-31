В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Ильнуром Исмагиловым

Фото: vk.com/sterlitamak_adm

На днях в башкирском городе Стерлитамак прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Ильнуром Исмагиловым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Ильнур Галинурович имел звание сержанта, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Проститься с ним приехали депутат регионального парламента Азат Курбангалеев, мэр города Рустем Газизов, а также родные, близкие, друзья, коллеги и классный руководитель погибшего. Церемония традиционно завершилась передачей флага России матери военнослужащего.

– Искренние соболезнования родным и близким Ильнура. Сил вам и терпения, чтобы пережить это горе, – написал на своей личной странице глава администрации Стерлитамака.