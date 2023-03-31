В Уфе решили доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Фото: Рустем АХУНОВ

Власти Башкирии решили доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Об этом на своей личной странице рассказал заместитель премьер-министра республики Алан Марзаев.

Объект планируется отремонтировать в рамках празднования 450-летнего юбилея столицы региона. В рамках прошедшего вчера совещания чиновников были принято решение о доработке проекта по реконструкции монумента в специализированном цеху. Сейчас проектировщики рассчитывают затраты на демонтаж и перемещение памятника.

– Следующий этап – это прохождение экспертизы. Работаем дальше! – так завершил свою публикацию Алан Марзаев.