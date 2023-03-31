Стали известны подробности смертельного ДТП в Башкирии с машиной скорой помощи

Фото: ГИБДД Башкирии

Стали известны подробности смертельного ДТП Стерлитамакском районе Башкирии с машиной скорой помощи. Ими поделился в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась вчера утром, 30 марта, на 33 километре Стерлитамак-Раевка. Согласно предварительным данным, 69-летний житель Аургазинского района, управляя Ford Fiesta, не уступил дорогу скорой и врезался в нее. В результате произошедшего водитель «Форда» от полученных травм скончался на месте. 46-летний водитель кареты скорой помощи, 61-летняя фельдшер и 51-летний пациент получили травмы.

– Известно, что бригада скорой помощи транспортировала больного мужчину в городскую больницу Стерлитамака. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, – рассказал в своей публикации Владимир Севастьянов.