В Нефтекамске на видео засняли бегающих по улице лосей

кадр видео: vk.com

Днем 30 марта в башкирском городе Нефтекамске местные жители засняли на видео бегающих по улицам лосей. Запись попала в соцсети. На кадрах видно, как среди машин бежит крупное животное, а за ним следует сохатый чуть поменьше.

Случай «КП-Уфа» прокомментировали в Минэкологии республики. Там рассказали, подобное в городе происходит не первый раз. В ведомстве передали, что лоси уже убежали в находящийся неподалеку лес. Примерно то же самое сказал и мэр Нефтекамска Эльдар Валидов: «Весной такое случается. Мы контролировали ситуацию, сейчас дикие животные ушли, ловить их не пришлось. Можете быть спокойными, животные живы и здоровы».

В Минэкологии напомнили, что при встрече с лосем – где бы она ни произошла – за ним не нужно гнаться, пытаться приблизиться, потрогать или покормить. Особенно это касается молодых животных, поскольку запах человека отпугивает мать от детеныша. О каждый такой встрече необходимо сообщать работникам охотничьих хозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу.