Житель Уфы до смерти избил родного брата за непристойное поведение

В Уфе местный житель до смерти забил родного брата, поведение которого ему не понравилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе местный житель до смерти забил родного брата, поведение которого ему не понравилось. Суд вынес ему приговор по уголовному делу об убийстве.

Как стало известно «КП-Уфа», инцидент произошел в прошлом году. Согласно показаниям фигуранта, с восьми часов утра до полудня он со своим родственником распивал дома алкоголь. К обеду оба сильно опьянели и решили выйти проветриться.

Находясь на улице, потерпевший решил позагорать и стал снимать с себя одежду. Обвиняемому «стало стыдно» за брата, и он трижды ударил его по улицу. Когда тот упал, мужчина продолжил его бить уже ногами по животу и бокам. Момент потасовки увидела их сестра. Она потребовала прекратить драку, после чего фигурант ушел домой, а через 15 минут вернулся и его родственник. Не говоря ничего, он сходу ударил своего обидчика по голове бутылкой, а затем повалил на пол и стал душить. Обвиняемый скинул брата с себя и ударил его не менее 20 раз по голове и телу, пока он не перестал подавать признаки жизни. Родственник пытался его реанимировать массажем сердца и искусственным дыханием, но было уже поздно – он скончался.

Подсудимый во время судебного заседания заявил, что не желал убивать брата. Его признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.