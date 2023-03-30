Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 16:39

На стройплощадке Центра спортивной борьбы в Уфе произошел пожар

Там загорелась будка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

Сегодня, 30 марта, в Уфе рядом с жилым домом по улице Комсомольской, 161/1 на стройплощадке Центра спортивной борьбы произошел пожар. У самого забора огороженной территории загорелась строительная будка. Об этом сообщило региональное МЧС.

– На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Пожар локализован, проводится дальнейшее тушение, – передали в экстренном ведомстве.

По предварительным данным, в инциденте обошлось без погибших и пострадавших. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС.

Напомним, Центр спортивной борьбы откроют к 450-летию Уфы в 2024 году. Его стоимость превышает 5 млрд рублей.