На стройплощадке Центра спортивной борьбы в Уфе произошел пожар

фото: соцсети

Сегодня, 30 марта, в Уфе рядом с жилым домом по улице Комсомольской, 161/1 на стройплощадке Центра спортивной борьбы произошел пожар. У самого забора огороженной территории загорелась строительная будка. Об этом сообщило региональное МЧС.

– На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Пожар локализован, проводится дальнейшее тушение, – передали в экстренном ведомстве.

По предварительным данным, в инциденте обошлось без погибших и пострадавших. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС.

Напомним, Центр спортивной борьбы откроют к 450-летию Уфы в 2024 году. Его стоимость превышает 5 млрд рублей.