В выходные дни температура воздуха в Башкирии поднимется до +16°

В Башкирии в грядущие выходные дни, которые совпадут с самым началом апреля, температура воздуха поднимется до +16° Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Башкирии в грядущие выходные дни, которые совпадут с самым началом апреля, температура воздуха поднимется до +16°. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Как 1, так и 2 апреля будет облачная погода с прояснениями. Местами по республике пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер юго-восточного направления местами может усилиться.

Температура воздуха ночью упадет 0, +5°. Днем столбики термометров покажут +11, +16° (в отдельных районах будет холоднее – до +6°).

Завтра, 31 марта, в регионе ожидаются небольшое осадки. В темное время суток температура составит +1, -4° (местами может подморозить до -9°). После восхода солнца воздух прогреется до +7, +12°.