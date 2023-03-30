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НовостиОбщество30 марта 2023 15:55

31 марта появятся новые авиарейсы из Уфы в Ереван

В полетам в этом направлении подключилась уже третья компания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С пятницы 31 марта появятся новые авиарейсы из Уфы в столицу Армении – город Ереван

С пятницы 31 марта появятся новые авиарейсы из Уфы в столицу Армении – город Ереван

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С пятницы 31 марта появятся новые авиарейсы из Уфы в столицу Армении – город Ереван. К полетам в данном направлении подключилась компания Red Wings. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

В уфимской авиагавани напомнили, что полеты в Ереван также выполняют компании «Азимут» и Shirak Avia.

Напомним, накануне, 29 марта, был запущен новый авиарейс из Уфы в Баку.