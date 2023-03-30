31 марта появятся новые авиарейсы из Уфы в Ереван

С пятницы 31 марта появятся новые авиарейсы из Уфы в столицу Армении – город Ереван Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С пятницы 31 марта появятся новые авиарейсы из Уфы в столицу Армении – город Ереван. К полетам в данном направлении подключилась компания Red Wings. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

В уфимской авиагавани напомнили, что полеты в Ереван также выполняют компании «Азимут» и Shirak Avia.

Напомним, накануне, 29 марта, был запущен новый авиарейс из Уфы в Баку.