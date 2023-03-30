Сотрудникам ФК «Уфа» начали вручать уведомления о сокращении зарплат

30 марта футбольный клуб «Уфа» начал вручать сотрудникам уведомления о сокращении зарплат Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 30 марта, футбольный клуб «Уфа» начал вручать сотрудникам уведомления о сокращении зарплат. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы команды Сергея Тыртышного сообщил «РБК-Уфа».

– Мы получили письмо от учредителя, где устанавливается максимально допустимый уровень зарплаты, – сказал Тыртышный.

Он добавил, что в клубе работает более 200 человек. В уведомлениях для них написано, что они могут уволиться, если их не устраивают новые условия. По словам пресс-секретаря, данная мера не коснется футболистов, поскольку они подписывали контракт, действующий до конца года.

Напомним, в конце прошлого года в состав учредителей ФК "Уфа" вошли Башкирия, Федерация футбола и мэрия. Министр спорта республики Руслан Хабибов тогда говорил, что вопрос с финансированием команды решен, и в ее распоряжении будет 400 млн рублей.