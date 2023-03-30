В Уфе 3 апреля холодную и горячую воду отключат в 30 жилых домах

В Уфе в понедельник, 3 апреля, холодную и горячую воды отключат в 30 жилых домах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе в понедельник, 3 апреля, холодную и горячую воды отключат в 30 жилых домах. Это связано с ремонтными работами. Соответствующее предупреждение появилось на сайте «Уфаводоканала».

С 11:00 до 19:00 холодной воды не будет в четырех домах по улицам Олимпийская, 3, 4, 6 и Мелеузовской, 5, а с 10:00 до 23:00 на Октябрьской Революции, 63, 65/2, 65а, 67/1, 67/3, 70, 71, 72, 72/3, 73, 74/1, 74/2, 77, 77/1.

Кроме того, почти на сутки - с 12:00 3 апреля до 11:00 4 апреля - подачу холодной и горячей воды приостановят в домах по улицам:

– Аксакова, 42, 54, 60, 62

– Гоголя, 53, 53/1;

– Коммунистической, 54, 65;

– Крупской, 4;

– Советской, 17, 17/1, 21.