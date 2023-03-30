За неделю некоторые овощи в Башкирии подорожали на 4-9%

За прошлую неделю некоторые овощи в Башкирии подорожали на 4-9% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошлую неделю некоторые овощи в Башкирии подорожали на 4-9%. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 20 и 27 марта.

За семь дней в стоимости в республике выросли огурцы (на 9,3% – до 158 руб.), морковь (на 6,8% – до 34 руб.) и свежие помидоры (на 4,7% – до 208 руб.), а также мясные консервы для детского питания (на 3,6% – до 1 036 руб.), вермишель и рис (на 2,5% – до 80 и 96 руб. соответственно).

В то же время подешевели репчатый лук (на 4,2% – до 51,5 руб.), гречка (на 2,8% – до 60,8 руб.) и сосиски с сардельками (на 2% – до 395 руб.).