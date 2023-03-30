Под окнами жилого дома в Уфе обнаружили труп женщины

фото: Telegram // «Вся Уфа»

Сегодня днем, 30 марта, в Уфе под окнами одного из жилых домов по улице Рабкоров был обнаружен труп женщины. Об этом сообщил телеграм-канал «Вся Уфа»

Судя по фотографиям с места происшествия, мертвую горожанку накрыли – предположительно, мешком. Также заметно, что в нескольких метрах от тела находится детская площадка.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Следственный комитет Башкирии. Там передали, что следователь уже работает на месте и устанавливает обстоятельства смерти женщины.

Напомним, в середине февраля в Уфе ранее судимый за наркотики мужчина выбросил из балкона на седьмом этаже свою мать и покончил с собой.