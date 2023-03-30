В нефтекамском филиале «Башавтотранса» водитель насмерть задавил механика

фото: glavarb.ru

29 марта на территории филиала «Башавтотранса» в городе Нефтекамске водитель случайно насмерть задавил 58-летнего механика. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

В день трагедии механик технического контроля осматривал НефАЗ в смотровой яме, когда за ним в очередь встал другой автобус – ПАЗ. Закончив с первой машиной, работник дал команду ее водителю двигаться вперед, а сам начал подниматься по лестнице из смотровой ямы. В этот момент следом за НефАЗом поехал и ПАЗ. Он сшиб механика со спины и протащил пять метров, пока шофера не остановили крики коллег. От полученных травм пострадавший скончался.

Гострудинспекция начала расследование по факту инцидента. Специалисты определят все причины и обстоятельства несчастного случая.