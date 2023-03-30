В Башкирии запустили народное голосование на выбор лучшего главы района

29 марта в Башкирии запустили голосование на выбор лучшего главы района. Оно продлится до 27 апреля

29 марта в Башкирии запустили голосование на выбор лучшего главы района. Оно продлится до 27 апреля. Об этом сообщил «ГорОбзор».

Голосование проводится в группе «ВКонтакте» и в телеграм-канале. Итоги будут подведены по итоге суммарных результатов на обеих площадках.

Пока в народном голосовании лидирует руководитель Зианчуринского района Дамин Юланов – он набрал более 772 голоса. Следом идут главы Чишминского района Ришат Мансуров и Белорецкого района Андрей Иванюта – у них 692 и 168 голосов соответственно.