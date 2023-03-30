31 марта в Уфе пройдет первая в 2023 году общегородская уборка

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Завтра, в пятницу 31 марта, в Уфе пройдет первая в 2023 году общегородская весенняя уборка. Об этом сообщила мэрия.

– Несмотря на то, что многие уже с прошлой недели начали приводить в порядок территории, где работают и живут, эта «санитарная пятница» обещает быть более масштабной. Особое внимание будет уделено уборке мусора и ворошению снега, – передали в администрации.

Представители городской власти отметили, что коммунальные службы ежедневно наводят чистоту на улицах и во дворах башкирской столицы, однако «только общими усилиями возможно сделать город ухоженным и комфортным для проживания». Мэрия призвала выйти на «санитарную пятницу» как местных жителей, так и все предприятия, организации и учреждения.