ГИБДД Уфы призвала водителей повременить со сменой шин на летние

ГИБДД Уфы 30 марта призвала водителей повременить со сменой шин с зимних на летние из-за текущего потепления и таяния снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД Уфы 30 марта призвала водителей повременить со сменой шин с зимних на летние из-за текущего потепления и таяния снега. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

– Весна стремительно набирает обороты. Означает ли это, что менять шины на летние можно сразу, как растает снег? Нет! Призываем водителей набраться терпения и дождаться, пока плюсовая температура устойчиво закрепится днем, – передали в Госавтоинспекции.

Особенно дорожная полиция рекомендовала не торопиться тем, кто часто выезжает за город.

Отметим, что согласно прогнозам сервиса Gismeteo, в ближайшие трое суток дневная температура воздуха в Уфе составит около +10 градусов.