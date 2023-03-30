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НовостиОбщество30 марта 2023 9:50

В национальном парке «Башкирия» проснулись бурые медведи

Местному жителю удалось сфотографировать одного из них
Захар ЯКОВЛЕВ

В национальном парке «Башкирия» проснулись бурые медведи. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

По словам представителей парка, местным жители еще неделю назад удалось услышать «приветствие» животного. Однако увидеть кого-нибудь из косолапых удалось совсем недавно. Одному из граждан удалось сфотографировать медведя.

– Бродит по освободившемуся от снега склона, ищет вкусные корешки. На вид еще сонному мишке два-три года, – рассказали в своей публикации представители нацпарка.

Фото: Национальный парк «Башкирия»

Фото: Национальный парк «Башкирия»

Кстати, недавно в Бижбулякском районе Башкирии после зимней спячки проснулись и сурки. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Артур Зарипов.