В Башкирии 31 марта ожидаются дожди и похолодание до -9°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 31 марта, в Башкирии ожидаются осадки и сильное похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

В последний день первого месяца весны жителям республики стоит ожидать переменной облачности. Грядущей ночью не предвидится существенных осадков, а вот днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет восточный, юго-восточный 9-14 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до17-22 метров в секунду.

Температура воздуха этой составит ночью +1,-4°, в некоторых районах Башкирии похолодеет до -9°. Днем потеплеет до +7, +12°.

Ночью и утром на автомобильных дорогах республики образуется гололедица.