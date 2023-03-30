У народного артиста Башкирии Фидана Гафарова арестовали внедорожник

Фото: vk.com/fidan_samira.gafarovy

У народного артиста Башкирии и Татарстана Фидана Гафарова арестовали внедорожник Сhevrolet Trailblazer. Об этом рассказала телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, автомобиль был арестован из-за долга в полмиллиона рублей и штрафов. В настоящее время певец все еще выступает в Башкирском драматическом театре. В месяц он получает 50 тысяч рублей, однако часть средства списывается по решению суда.

Пять лет назад Гафаров взял в кредит 600 тысяч рублей. После просрочек и судов у певца арестовали его внедорожник «Шевроле».

Напомним, несколько лет назад Фидан Гафаров стал почетным гражданином Уфы. Нагрудный знак, диплом и удостоверение ему вручили в мэрии города.