В Башкирии в ДТП с машиной скорой помощи погиб водитель Ford Mondeo

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 30 ноября, Стерлитамакском районе Башкирии случилось ДТП, в котором погиб один человек и пострадали еще трое. О случившемся рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 33 километре Стерлитамак-Раевка. Здесь столкнулись Ford Mondeo и машина скорой помощи. Согласно предварительной информации, водитель «Форда» получил серьезные травмы, из-за которых он скончался на месте происшествия. Водителю скорой и двум его пассажирам потребовалась помощь медиков.

– На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются, – заявил Севастьянов в своей публикации.