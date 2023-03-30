В Башкирии при пожаре в частном доме погиб человек

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 30 марта, в Иглинском районе Башкирии при пожаре погиб человек. Подробности случившегося рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Нефтяников в селе Улу-Теляк. На место были направлены сотрудники экстренных служб. По прибытии специалисты обнаружили полыхающие одноэтажный бревенчатый дом и баню.

К сожалению, в ходе тушения был обнаружен погибший, его личность устанавливается. Также устанавливается причина пожара. Выяснением обстоятельств случившегося занимаются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.