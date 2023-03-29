На заседании парламента Башкирии спикер Константин Толкачев перебил министра труда

фото: vk.com // Государственное Собрание - Курултай РБ

На заседании башкирского парламента 29 марта спикер Константин Толкачев перебил министра труда республики Ленару Иванову, когда она говорила о безработице.

Случай произошел во время доклада премьер-министра местного правительства Андрея Назарова. Отвечая на вопрос депутата, он сказал, что в начале прошлого года в регионе была обеспокоенность по поводу того, что на рынке труда может возникнуть безработица. Тем не менее в республику от федерального центра поступило 1,5 млрд рублей на решение этого вопроса, и ситуацию удалось стабилизировать.

– Проблему контролируем. Считаем, что в ближайшее время она не выйдет из-под контроля, поэтому будем ее реализовывать на том уровне, на котором эта необходимо. Так ведь, Ленара Хакимовна, – обратился за подтверждением Назаров к Ивановой.

Министр труда в свою очередь стала рассуждать о текущих нюансах на рынке труда.

– Безработные сохраняются, но они не те, которые нужны рынку труда. У нас добывающие отрасли, в сельском хозяйстве, в обрабатывающих производствах в два раза почти потребность выросла. [Нужно] сделать так, чтобы система образования готовила ровно тех, кто нужен предприятиям. Вот эта работа продолжается. Также есть рабочие места, где не хотят работать…

В этот момент чиновницу прервал спикер Курултая-Госсобрания Константин Толкачев: «Ленара Хакимовна, у вас выступление, я не понял? – спросил он. – Надо было головой кивнуть, правильно ли все». В ответ на реплику парламентария сказал, что «все правильно».

Напомним, на том же заседании Толкачев возмутился малым числом желающих принять участие в СВО.